تقارير لمؤسسات مالية دولية: الإمارات تمضي بخطى متسارعة للتحول إلى مجتمع «غير نقدي»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تتجه الإمارات بخطى متسارعة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، من خلال التوجهات الحالية للعملاء والمؤسسات الحكومية بالدولة لدفع المعاملات النقدية الإلكترونية وتنوع خيارات الدفع والنمو المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية، بحسب تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية وشركات عالمية لحلول المدفوعات الرقمية.

وأفادت التقارير أن التحول إلى بناء مجتمع غير نقدي في الإمارات ينسجم مع التوجه العالمي في الحد من التعامل النقدي، مستندة في ذلك إلى جهود الدولة لتعزيز المعرفة المالية ومبادراتها الرامية إلى تحقيق نمو الشمول المالي داخل المجتمع من خلال دعم شركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب توفير خدمات مالية مبتكرة ومتاحة للجميع.

وتشير التقارير إلى أن 64% من المستهلكين في الإمارات سوف يستخدمون المدفوعات الرقمية فقط بحلول عام 2030، في ظل تزايد تفضيلهم لطرق الدفع الرقمية، مقابل تدني تفضيل الدفع النقدي إلى أقل من 10% بين سكان الإمارات.

وأكد مؤشر «جلوبال داتا»، أن 60% من المستهلكين في الإمارات يخططون للاستغناء عن التعاملات النقدية خلال العام المقبل. وأشار إلى أن التوجهات الحالية للعملاء في دولة الإمارات تُظهر تفضيلاً ملحوظاً لبطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية، خاصة بالنسبة للمعاملات الإلكترونية، كما تشهد خيارات الدفع المتنوعة، مثل خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، إقبالاً واسعاً يؤكد النمو المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية، متوقعاً وصول قيمة سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2028، بزيادة قدرها 124% عن عام 2021، مدفوعاً بالمستويات العالية من السهولة والراحة التي توفرها هذه التعاملات للمستهلكين.

المعرفة المالية

وأفاد تقرير لشركة «أسترا تك» أن الإمارات تتجه بخطى متسارعة نحو بناء مجتمع غير نقدي، بما ينسجم مع التوجه العالمي في الحد من التعامل النقدي، مستندة في ذلك إلى جهودها لتعزيز المعرفة المالية ومبادراتها الرامية إلى تحقيق النمو الشامل.

وأكد التقرير أن الإمارات تستعد لقيادة مسيرة التطور نحو إرساء مجتمع غير نقدي، ما يسلط الضوء على التزام الدولة بالابتكار والتقدم، منوهاً بأن شركات التكنولوجيا المالية تؤدي دوراً أساسياً في دعم هذا التوجه، من خلال توفير خدمات مالية مبتكرة ومتاحة للجميع. وقال التقرير، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع مدفوعات البطاقات المصرفية في دولة الإمارات إلى مستوى قياسي يبلغ 208.2 مليار دولار بحلول عام 2028، مما يعكس تغيراً ملحوظاً نحو اعتماد المعاملات غير النقدية.

وأوضح أن التحول نحو مجتمع غير نقدي في دولة الإمارات يستند إلى استراتيجية متعددة الجوانب تتخطى حدود المعاملات الفردية، حيث تتعاون الحكومة مع المؤسسات المالية والشركات التكنولوجية لإطلاق مبادرات مبتكرة، مثل الخدمات المالية غير التلامسية، والتي من شأنها إرساء معايير جديدة لأتمتة المدفوعات.

وكشف أن 64% من سكان الإمارات يتوقعون الاستغناء التام عن المعاملات النقدية في الدولة بحلول عام 2030، حيث يشهد اعتماد المدفوعات الرقمية وطرق الدفع غير التلامسية إقبالاً واسعاً يصل إلى 67% من المستهلكين في الوقت الراهن، في حين يستخدم 88% من المستهلكين وسيلة دفع جديدة واحدة على الأقل، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس مستوى عالياً من الثقة بالابتكارات التكنولوجية، واستعداداً كبيراً لاعتمادها لدى سكان الإمارات.

وحسب تقرير للمنصة المالية «زينة» التي حصلت على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، فإن دولة الإمارات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% خلال العقد المقبل، بما ينسجم مع التزامها الراسخ بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي والازدهار الاقتصادي.

تحويلات رقمية

أفاد تقرير للمحفظة الرقمية ومنصة التكنولوجيا المالية «كريم باي»، بأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق التحويلات الرقمية في الإمارات إلى حوالي 7.52 مليار دولار بحلول نهاية 2024، مما يعكس تحولاً كبيراً نحو الحلول الرقمية، متوقعاً نمو سوق التحويلات الرقمية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.08% بين 2024 و2028، مما يرسخ مكانة الإمارات مركز رئيسي للتحويلات المالية الرقمية.

ويشير تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 الصادر عن «ماستركارد» إلى أن المدفوعات الرقمية العابرة للحدود تشهد نمواً سريعاً في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كاشفاً عن زيادة الطلب على حلول الحوالات الدولية عالية الكفاءة، حيث يتوقع 48% من سكان الإمارات زيادة في إجراء المدفوعات عبر الحدود، بينما يتوقع 36% تلقي المزيد من الدفعات العابرة للحدود.

وذكر تقرير لشركة Checkout.com، أنه على الرغم من أن مشهد المدفوعات الرقمية يشهد نمواً مستمراً، إلا أن تنامي اعتماد هذا النوع من المدفوعات بات أكثر وضوحاً في القطاعات الرئيسية مثل السفر، الذي يتميز بمنافسة شديدة، لما يتمتع به من هوامش ضئيلة، وتحديات إدارة المعاملات عبر المنظومة العالمية، لافتاً إلى أن معاملات الدفع عبر الإنترنت في هذا القطاع نمت بنسبة 48% في الإمارات خلال يوليو وأغسطس، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى زيادة ثقة المستهلكين بأمان وسرعة وراحة حلول الدفع الرقمية التي يقدمها التجار في مجال السفر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع بنسبة 26% في عدد البطاقات الجديدة المستخدمة في عمليات الشراء عبر الإنترنت في الإمارات بين شهري يوليو وأغسطس، الأمر الذي يشير إلى تزايد نسبة التسوق الإلكتروني في قطاع السفر، معتبراً أن ذلك الأمر يؤكد بدوره على تدني تفضيل الدفع النقدي ليصل إلى أقل من 10% بين سكان الإمارات. وكشفت دراسة بحثية عن قطاع الضيافة في دولة الإمارات صادرة عن شركة أدين، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، أن قطاع الضيافة على مستوى العالم يشهد اتجاهات جديدة في الدفع في العام 2024، حيث كشفت الأبحاث أن المحفظة الرقمية واحدة من أكثر الطرق المعتمدة للدفع عبر الإنترنت لحجز تجربة فندقية في الإمارات.