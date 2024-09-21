%37 حصة الإمارات من السياحة الدولية الوافدة لدول الخليج

رشا طبيلة (أبوظبي)

استحوذت الإمارات على حصة %37 من إجمالي السياحة الدولية الوافدة إلى دول الخليج العربي خلال العام الماضي، حيث استقبلت الدولة نحو 25.3 مليون سائح دولي، في الوقت الذي استقبلت فيه دول الخليج نحو 68.1 مليون سائح دولي، بحسب بيانات الأمم المتحدة للسياحة ومجلس السفر والسياحة العالمي.

وأشارت البيانات إلى أن منطقة الشرق الأوسط استطاعت أن تحقق أعلى متوسط نمو في عدد السياح الدوليين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بمستويات 2019، محققة نمواً بنسبة %29، في الوقت الذي استعادت السياحة الدولية %96 من مستويات العام 2019، بعدما استقبل العالم نحو 790 مليون سائح دولي خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري.

سجلت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قياسياً بعدد السياح الدوليين في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 34.8%، مقارنة بمستويات العام 2019، في وقت سجلت أيضاً نمواً قياسياً العام الماضي بعدد السياح الدوليين، لينمو بنسبة 42.8%، مقارنة بمستويات العام 2019.

وتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي، أن تستقطب الإمارات 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي، بنمو 15.5%، مؤكداً أن حصة الإمارات من إجمالي مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الخليجي بلغت 26%، حيث قدر مجلس السفر والسياحة العالمي مساهمة قطاع السياحة والسفر بالناتج المحلي الخليجي العام الجاري بنحو 247.1 مليار دولار (907 مليارات درهم)، بعد أن تم تسجيل 223.4 مليار دولار (820 مليار درهم) العام الماضي، بنمو 10.6%، مرجحاً أن ترتفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي الخليجي إلى 371.2 مليار دولار بحلول العام 2034.

وبحسب البيانات الاقتصادية للمجلس، من المتوقع زيادة مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 236.4 مليار درهم، بنمو 7.6%، مقارنة مع 219.7 مليار درهم العام الماضي، وبنمو 23 %، مقارنة بعام 2019.

ويسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الحالي، بينما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 11.7%. وأشار المجلس في تقرير السياحة والسفر الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن نسبة مساهمة القطاع من إجمالي الناتج المحلي الخليجي بلغت العام الماضي 10.8%، ترتفع إلى 11.4% العام الجاري و13.3% بحلول العام 2034. وتبلغ حصة الإمارات 34% من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في دول الخليج العام الجاري، حيث يتوقع أن يصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي، بنمو 9.5%، مقارنة مع 175.2 مليار درهم العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8%، مقارنة بعام 2019، متوقعاً أن يرتفع إنفاق السياح الدوليين في الإمارات إلى 231.8 مليار درهم في عام 2034.

الإنفاق السياحي

توقع مجلس السفر والسياحة العالمي، أن يبلغ إنفاق السياح الدوليين في دول مجلس التعاون الخليجي العام الجاري 151.1 مليار دولار (555 مليار درهم)، بنمو 11.6%، مقارنة مع 135.5 مليار دولار (497 مليار درهم) العام الماضي. وذكر أن ذلك الإنفاق سيرتفع إلى 223.7 مليار دولار(821 مليار درهم) في العام 2034.