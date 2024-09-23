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اقتصاد

الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً في المعاملات الفورية

الذهب
23 سبتمبر 2024 09:00

حومت أسعار الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين، مع استغلال المتعاملين للزخم الناجم عن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأميركية وعلامات تشير إلى أن المزيد من التخفيضات يلوح في الأفق.
استقر الذهب في المعاملات الفورية قرب 2619.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش ليتداول قرب أعلى مستوى قياسي سجله يوم الجمعة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2643.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.06 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 967.81 دولار، وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1053.67 دولار.

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المصدر: وكالات
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