الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إتمام إندماج «الياه سات» و«بيانات» أول أكتوبر المقبل

سوق أبوظبي للأوراق المالية
23 سبتمبر 2024 13:48

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت كل من الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» و«بيانات» ايه أي بي ال سي، أنه من المقرر إتمام عملية الاندماج بين الشركتين في أول أكتوبر 2024.

أخبار ذات صلة
سوق أبوظبي يعلن تعديل اسم «بيانات» إلى «سبيس 42»
«بيانات» و«الياه سات» تطلقان 8 أقمار صناعية لرصد الأرض خلال 3 سنوات

وقالت بيانات، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، إنه اعتبارا من إغلاق تداول يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري، سيتم إلغاء إدراج أسهم «الياه سات» من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبحسب الإفصاح، ستنقل جميع أصول والتزامات «الياه سات»، إلى شركة «بيانات»، مقابل أسهم شركة «بيانات» المصدرة حديثاً، التي سيتم تخصيصها لمساهمي «الياه سات» كجزء من الاندماج.
وسيؤدي الاندماج إلى إنشاء SPACE42، كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حضور عالمي كبير.
وسيعمل الكيان الجديد على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني المتقدمة لشركة بيانات، مع قدرات الاتصالات الفضائية المتقدمة لشركة الياه سات، لإنشاء خدمات جديدة قائمة على تقنيات الفضاء، التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على المجتمعات والاقتصادات.

الياه سات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يشهد إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة
اليوم 01:59
رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 00:52
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تعبر عن بالغ القلق من الهجمات الإسرائيلية على لبنان
اليوم 00:40
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل «المكتب التنفيذي» في كافة حقوقه والتزاماته
23 سبتمبر 2024
مساعد محافظ «المركزي»: «تصفير البيروقراطية» يعزز الثقة ويضمن استدامة وتنافسية القطاع المالي
اقتصاد
مساعد محافظ «المركزي»: «تصفير البيروقراطية» يعزز الثقة ويضمن استدامة وتنافسية القطاع المالي
23 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©