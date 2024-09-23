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اقتصاد

«الأنصاري» توزع أرباحاً مرحلية بـ 157.5 مليون درهم عن النصف الأول

"الأنصاري للخدمات المالية" تستكمل الطرح العام الأولي بنجاح
23 سبتمبر 2024 15:49

دبي (الاتحاد)
أعلنت الأنصاري للخدمات المالية، موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مرحلية، عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة 157.5 مليون درهم، أي ما يعادل 2.1 فلس للسهم الواحد.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي اليوم، إن تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق سيكون في 26 سبتمبر الجاري، على أن يكون تاريخ الاستبعاد من الأرباح في 27 سبتمبر، وتاريخ إغلاق السجل في 30 سبتمبر، بينما سيكون تاريخ توزيع الأرباح في 16 أكتوبر 2024.
وتتماشى توزيعات الأرباح النقدية المعتمدة مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، ووفقاً للتفويض الممنوح من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 19 مارس 2024، ما يعكس التزام الشركة بخلق القيمة المستدامة لمساهميها.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن توزيع الأرباح المرحلية يأتي ليعكس الأداء المالي القوي والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين، والشركة قادرة على مواصلة تحقيق النمو المستدام والربحية للشركة والمساهمين.

الأنصاري للصرافة
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