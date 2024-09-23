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اقتصاد

الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع البحرين

الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع البحرين
23 سبتمبر 2024 16:33

دبي (الاتحاد)
بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية،  ومعالي عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال لقائه اليوم في ديوان الوزارة بدبي.
وتناول اللقاء سبل الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في مجال التصنيف الائتماني للشركات، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتوفير الشفافية اللازمة لتحفيز الشركات على التوسع والابتكار.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على أهمية تبادل الخبرات بين الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً في مجال التصنيف الائتماني للشركات، مما يسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وقال معاليه: «نحن سعداء لمشاركة تجربتنا مع مملكة البحرين الشقيقة». 
من جهته، ثمن معالي عبد الله بن عادل فخرو عمق العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، معبراً عن تطلعه للاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير التصنيف الائتماني للشركات، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع الخاص البحريني.

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