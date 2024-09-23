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اقتصاد

«سيمنز» تعيد هيكلة قسم شحن المركبات الكهربائية

«سيمنز» تعيد هيكلة قسم شحن المركبات الكهربائية
23 سبتمبر 2024 16:54

 

برلين (د ب أ)
أعلن عملاق التصنيع والتكنولوجيا الألماني سيمنز الاثنين، عن خطط لإقامة وحدة لشحن السيارات الكهربائية تحت هيكل جديد.
وسوف تدمج الوحدة الجديدة قسم الشحن الكهربائي بسيمنز وهيليوكس في كيان قانوني.
وقال ماتياس ريبيليوس، وهو عضو بالمجلس المنتدب لشركة سيمنز ورئيس سمارت انفراستركشر «إنشاء شركة للتنقل الكهربائي سوف يتيح لسيمنز تسريع تحقيق الربحية بالتركيز على القطاعات ذات فرص النجاح المرتفعة والجغرافيات ذات الصلة إستراتيجيا».
وتعرض سيمنز للشحن الكهربائي أجهزة تتيح العمل مع ما يطلق عليه «إنترنت الأشياء» وكذلك برامج خدمات الشحن «أيه سي» و«دي سي» من 11 كيلوواط إلى ميجا واط واحدة لمجموعة واسعة من التطبيقات.
ولدى الشركة مواقع انتاج وأخرى للبحث والتطوير في ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة والهند وهولندا.

سيمنز
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