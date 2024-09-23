«أيرفرانس-كيه إل إم» توقع اتفاقاً مع توتال إنرجيز للوقود

باريس (د ب أ)

في خطوة تهدف جزئياً للمساعدة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النقل الجوي الأوروبي، وقعت الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية «أير فرانس-كيه إل إم» اتفاقاً مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية المتعددة الجنسيات لتوريد ما يصل إلى 1.5 مليون طن من وقود الطيران الأكثر استدامة.

وقالت الخطوط الجوية الاثنين، إن الاتفاق سوف يساعد في تسريع عملية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا لما بعد الالتزامات التنظيمية على مدار عشر سنوات حتى 2035.

وهذا هو أحد أكبر عقود شراء وقود الطيران المستدام التي توقعها أير فرانس-كيه إل إم حتى اليوم.

وفي أوائل 2022، وقعت الشركتان مذكرة تفاهم لتوريد 800 ألف طن من وقود الطيران المستدام.

وبحلول 2030، تهدف أيرفرانس-كيه إل إم إلى خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون لكل راكب في الكيلومتر بواقع 30% مقارنة بمستويات 2019، من خلال مزيج من تجديد الأسطول وتدابير عملياتية مثل الطيران الصديق للبيئة ودمج 10% على الأقل من وقود الطيران الأكثر استدامة في كل رحلاتها.

وقالت «أيرفرانس-كيه إل إم» إن وقود الطيران المستدام يسمح بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 75% على الأقل وما يصل إلى 90% على مدار دورة حياة الوقود الكاملة، مقارنة بمكافئات الوقود الأحفوري.