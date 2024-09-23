نمو النشاط الاقتصادي في الهند بأضعف وتيرة خلال عام 2024

نيودلهي (د ب أ)-

أظهر مسح أولي أجرته شركة «إتش إس بي سي هولدينجز»، نمو النشاط الاقتصادي في الهند بأضعف وتيرة له خلال عام 2024، وذلك بعد حدوث انخفاض في قطاعي الخدمات والتصنيع.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الاثنين، بأن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع انخفض ليصل إلى 56.7 مقابل 57.5 في أغسطس، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليصل إلى 58.9 مقابل 60.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 59.3 من 60.7 في الشهر السابق.

جدير بالذكر أن المؤشرات يتم حسابها بناء على عمليات المسح الأولية، وتظهر ثقة الشركات في الاقتصاد. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع بالمقارنة مع الشهر السابق، بينما تشير القراءة أدنى من ذلك إلى حدوث انكماش في النشاط الاقتصادي.