الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ترسية عقد أعمال تطوير «الجبيل تاون سنتر» بقيمة 400 مليون درهم

ترسية عقد أعمال تطوير «الجبيل تاون سنتر» بقيمة 400 مليون درهم
23 سبتمبر 2024 17:11

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، ترسية عقد أعمال تطوير «الجبيل تاون سنتر» في قرية سوق الجبيل، على شركة برايت أكورد للمقاولات العامة بقيمة 400 مليون درهم، ويشمل العقد تطوير أربعة مبانٍ مكتبية، ومبنيين سكنيين «إطلالات الجبيل 7 و8».
ويضم المشروع مباني تجارية وسكنية، ذات أثر بيئي منخفض، تُعزز نمط الحياة المجتمعية الصحية والمستدامة على جزيرة الجبيل، وتسهم في ترسيخ مكانتها كخيار مثالي للعيش والاستثمار، ووجهة رائدة لأسلوب حياة استثنائي.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل على تطوير هذا المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الثالث من عام 2026. 
ويوفر المشروع ملاعب رياضية ومراكز للياقة البدنية وحدائق عامة ومسجدا ومركزا طبيا، وحضانة أطفال، وسوبر ماركت، فضلا عن أكثر من 40 محلا تجاريا وأجنحة مطاعم ومركز مجتمعي.
وقال المهندس عبد الله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، إن الشركة تسعى لتطوير مجتمع حيوي ينسجم مع الجمال الطبيعي للجزيرة، وتتكامل فيه الخدمات التي تعزز جودة حياة السكان والزوار والعاملين في الجزيرة.
وأضاف أنه يتم التطلع للعمل مع شركة برايت أكورد للمقاولات العامة، وبدء عمليات إنشاء مشروع «الجبيل تاون سنتر» الذي يؤكد الالتزام تجاه تقديم أسلوب حياة متوازن ومتميز ومتكامل وفق أعلى المعايير.
 

جزيرة الجبيل
آخر الأخبار
رئيس الدولة يشهد إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة
اليوم 01:59
رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 00:52
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تعبر عن بالغ القلق من الهجمات الإسرائيلية على لبنان
اليوم 00:40
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل «المكتب التنفيذي» في كافة حقوقه والتزاماته
23 سبتمبر 2024
مساعد محافظ «المركزي»: «تصفير البيروقراطية» يعزز الثقة ويضمن استدامة وتنافسية القطاع المالي
اقتصاد
مساعد محافظ «المركزي»: «تصفير البيروقراطية» يعزز الثقة ويضمن استدامة وتنافسية القطاع المالي
23 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©