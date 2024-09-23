ترسية عقد أعمال تطوير «الجبيل تاون سنتر» بقيمة 400 مليون درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، ترسية عقد أعمال تطوير «الجبيل تاون سنتر» في قرية سوق الجبيل، على شركة برايت أكورد للمقاولات العامة بقيمة 400 مليون درهم، ويشمل العقد تطوير أربعة مبانٍ مكتبية، ومبنيين سكنيين «إطلالات الجبيل 7 و8».

ويضم المشروع مباني تجارية وسكنية، ذات أثر بيئي منخفض، تُعزز نمط الحياة المجتمعية الصحية والمستدامة على جزيرة الجبيل، وتسهم في ترسيخ مكانتها كخيار مثالي للعيش والاستثمار، ووجهة رائدة لأسلوب حياة استثنائي.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل على تطوير هذا المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الثالث من عام 2026.

ويوفر المشروع ملاعب رياضية ومراكز للياقة البدنية وحدائق عامة ومسجدا ومركزا طبيا، وحضانة أطفال، وسوبر ماركت، فضلا عن أكثر من 40 محلا تجاريا وأجنحة مطاعم ومركز مجتمعي.

وقال المهندس عبد الله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، إن الشركة تسعى لتطوير مجتمع حيوي ينسجم مع الجمال الطبيعي للجزيرة، وتتكامل فيه الخدمات التي تعزز جودة حياة السكان والزوار والعاملين في الجزيرة.

وأضاف أنه يتم التطلع للعمل مع شركة برايت أكورد للمقاولات العامة، وبدء عمليات إنشاء مشروع «الجبيل تاون سنتر» الذي يؤكد الالتزام تجاه تقديم أسلوب حياة متوازن ومتميز ومتكامل وفق أعلى المعايير.

