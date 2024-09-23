1.8 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تدفقت سيولة نقدية بقيمة 1.75 مليار درهم للتداولات في أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة تداولات أمس، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وتلقت الأسواق دعماً من مشتريات المؤسسات والمحافظ والصناديق الاستثمارية التي بلغت محصلة تداولاتها نحو71 مليون درهم صافي شراء، الأمر الذي مكن سوق العاصمة أبوظبي من الإغلاق في المنطقة «الخضراء»، فيما تماسك سوق دبي المالي عند مستويات إغلاقه السابقة. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات بقيمة 1.457 مليار درهم، وأبرمت في السوق نحو 22.7 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 379 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9453.75 نقطة، مرتفعاً بنسبة بلغت 0.161%، مقارنة مع مستوى الإغلاق في نهاية جلسة تداولات الجمعة الماضية، فيما كانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 33 شركة، مقابل تراجع أسعار 36 شركة، فيما أغلقت 45 شركة على استقرار، مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية السابقة. وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت نحو 9 ملايين درهم صافي بيع، بينما سجلت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية محصلة تداولات بنحو 47 مليون درهم صافي شراء.

إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 297 مليون درهم، بتنفيذ 8148 صفقة توزعت على 135 مليون سهم، حيث أغلق المؤشر على 4434.06 نقطة، بانخفاض وقدره 2.31 نقطة تعادل تراجعاً بنسبة 0.052% عن إغلاقه السابق. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 86 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 81.4 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 12.5 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 22.8 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 13.4 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 12.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذه الجلسة نحو 111.9 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 37.6% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 116.5 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 39.2% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 4.6 مليون درهم صافي بيع. وأما المؤسسات والصناديق الاستثمارية، فقد بلغت محصلة تداولاتها 24 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة نفسها.