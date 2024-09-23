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اقتصاد

«بروج للطاقة» و«الخليج للملاحة» توقعان ورقة الشروط للاستحواذ

«بروج للطاقة» و«الخليج للملاحة» توقعان ورقة الشروط للاستحواذ
24 سبتمبر 2024 02:58

دبي (وام)

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أعلنت شركة بروج للطاقة وشركة الخليج للملاحة، توقيع ورقة الشروط والأحكام الرئيسة، المتعلقة بعملية الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة لشركة بروج للطاقة المحدودة، وذلك بعد المصادقة من قبل مجلس إدارة الشركة وتخويل المهندس سيف الهزايمة، المدير التنفيذي للشركة.
وكانت شركة بروج للطاقة، أعلنت في وقت سابق، أن عملية الاستحواذ المقترحة سيتم تمويلها من خلال مبلغ نقدي وأسهم جديدة في الخليج للملاحة، وبالتالي سوف يتم بدء إجراءات التخارج تدريجياً من بورصة «ناسداك - نيويورك».
وتعد الصفقة بداية لتحول في جودة الخدمات في قطاع البنية التحتية للطاقة واللوجستيات، حيث سيقود الاتحاد الصناعتين تحت مظلة واحدة، ما يخلق كياناً قادراً على تقديم فرص للمستثمرين.

بروج
شركة الخليج للملاحة
الطاقة
ناسداك
نيويورك
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