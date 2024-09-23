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سوق أبوظبي يعلن تعديل اسم «بيانات» إلى «سبيس 42»

سوق أبوظبي يعلن تعديل اسم «بيانات» إلى «سبيس 42»
24 سبتمبر 2024 02:58

أبوظبي (وام)

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعديل اسم شركة «بيانات» ايه آي بي إل سي، إلى «سبيس 42» بناء على الإندماج بين «بيانات» والياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.
وذكر السوق، في تعميم أمس، أنه من المقرر البدء بتداول الأسهم الجديدة للشركة والناتجة من دمج الشركتين اعتباراً من 1 أكتوبر، مشيراً إلى أن الاثنين القادم سيكون آخر يوم تداول على أسهم «الياه سات»، حيث سيتم إلغاء إدراجها من السوق.
ولفت السوق إلى أن السعر المرجعي لتداول سهم شركة «سبيس 42» في جلسة تداول 1 أكتوبر القادم سيكون هو سعر إغلاق سهم «بيانات» ليوم الاثنين القادم، حيث سيخضع هذا السعر لحدود تغيير الأسعار.
وأشار السوق إلى أنه سيتم تعديل التسوية السهمية «دون النقدية» لعمليات التداول المنفذة على أسهم «الياه سات»، حيث ستكون التسوية لعمليات التداول المنفذة يوم الجمعة 27 سبتمبر في الاثنين الموافق 30 سبتمبر، بينما ستكون التسوية السهمية لعمليات التداول المنفذة يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر في اليوم نفسه، حيث إن المستثمر الذي سيقوم بشراء أسهم «الياه سات» يومي الجمعة والاثنين الموافق 27 و30 سبتمبر، سيحصل على أسهم جديدة في شركة «سبيس 42».

سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي
بيانات
شركة الياه للاتصالات الفضائية
الياه سات
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