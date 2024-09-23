«موديز» تتوقع انعكاساً ائتمانياً إيجابياً للشراكة بين «الدار» و«مبادلة»

حسونة الطيب (أبوظبي)

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني انعكاساً ائتمانياً إيجابياً للشراكة بين مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ومجموعة الدار العقارية «الدار»، على شركة الدار للاستثمار، من خلال تطوير وإدارة عدد من مشاريع الأصول العقارية في أبوظبي.

وأفادت موديز للتصنيف، أن الشراكة تمثل قيمة إضافية للدار للاستثمار وتعزز من وضعها في السوق.

وتستفيد الشراكة الجديدة – والتي تتوزع ملكيتها بنسبة 60% للدار و40% لمبادلة - من مخزون الأراضي الاستراتيجي لمبادلة وإمكاناتها وخبرتها الطويلة كمستثمر مؤسسي من جهة، وخبرة الدار الواسعة في مجال تطوير وإدارة الأصول من جهة ثانية.

وتتضمن الشراكة أربعة مشاريع مشتركة ستحقق قيمة كبيرة لاقتصاد أبوظبي؛ ويشمل ذلك إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة تجمع أبرز وأرقى وجهات التسوق في الإمارة، والاستحواذ على أصول سكنية وتجارية مستدامة ومدرة للدخل في مدينة مصدر، وتطوير مشاريع سكنية في جزر ذات موقع استراتيجي بجوار جزيرتي السعديات وياس، وإنشاء مجمع لوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي.

وترى «موديز»، أن مثل هذا النوع من الشراكات في القطاع السكني والتجاري، يشكل بُعداً استراتيجياً لكلا الشركتين.

وبموجب الشراكة، ستعمل مبادلة والدار على إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة بقيمة 9 مليارات درهم، تضم أبرز وجهات التسوق الحالية في أبوظبي. وستضم هذه المحفظة «ياس مول»، الوجهة الأبرز للتسوق التابعة للدار، و«‏المجموعة الفاخرة في الغاليريا» من مبادلة، والتي تقدم تجربة استثنائية فاخرة للتسوق في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم مبادلة والدار تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى امتلاك أصول عقارية مدرة للدخل بقيمة 3 مليارات درهم في مدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام والمنطقة الحرة في أبوظبي.

وسيضم المشروع المشترك عند اكتماله عقارات تجارية وسكنية مدرة للدخل، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد على 400 ألف متر مربع.

وبالاستفادة من محفظة أراضي مبادلة الرئيسة في أبوظبي، سيسعى الطرفان إلى تطوير مجمعات فاخرة بواجهات بحرية تركز على توفير أسلوب حياة عصري لقاطنيها، وسيكون ذلك من خلال مشروع مشترك يتضمن تطوير جزيرتين تقعان قبالة سواحل جزيرتي السعديات وياس، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 13 مليار درهم.

وتسعى مبادلة والدار أيضاً إلى تطوير مجمع لوجستي صناعي من الدرجة الأولى في الفلاح، بقيمة 5 مليارات درهم، بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع، يتمتع المجمع بموقع استراتيجي على مسافة 2 كيلومتر من مطار زايد الدولي، ويرتبط بشبكة الطرق السريعة الرئيسة.