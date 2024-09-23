22 مليار درهم صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار والمعادن الثمينة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حققت صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 42.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 22.2 مليار درهم، مقابل 15.6 مليار درهم خلال النصف الثاني من العام الماضي، بحسب تقارير صادرة عن مركز إحصاء – أبوظبي.

وكشفت التقارير، أن صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد شكلت نسبة 29.8% من إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأبوظبي (صادرات وإعادة تصدير)، والتي بلغت 74.639 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024. وأشارت التقارير إلى أن حجم عمليات إعادة تصدير أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد جاوزت الـ 2.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت تقارير إحصاء أبوظبي، الصادرة بعنوان «التجارة غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب النظام المنسق»، أن صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها بلغت 1.345 مليار درهم في يناير الماضي، ثم زادت إلى 2.773 مليار درهم في فبراير، قبل أن تزداد مجدداً في مارس إلى 3.274 مليار درهم، ولتبلغ في شهر أبريل الماضي 2.828 مليار درهم، ثم تقفز إلى 7.526 مليار درهم في مايو 2024، وصولاً إلى 4.497 مليار درهم في يونيو الماضي. وأوضحت التقارير أن صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها، خلال النصف الثاني من العام الماضي، بلغت 15.564 مليار درهم وتوزعت بواقع 2.083 مليار درهم في يوليو 2023، ثم زادت إلى 2.304 مليار درهم في أغسطس قبل أن تسجل في سبتمبر 2.999 مليار درهم، ولتبلغ في شهر أكتوبر 2023 نحو 2.731 مليار درهم، ثم تقفز إلى 3.024 مليار درهم في نوفمبر، وصولاً إلى 3.323 مليار درهم في ديسمبر 2023.

وأشارت التقارير إلى أن إجمالي الصادرات غير النفطية لأبوظبي خلال تلك الفترة جاءت بواقع 10.483 مليار درهم في يناير، و11.627 مليار درهم في فبراير ثم 12.395 مليار درهم في مارس وتالياً 9.395 مليار درهم في أبريل، مع تحقيق طفرة في الحجم خلال شهر مايو حيث بلغت 18.371 مليار درهم ثم 12.368 مليار درهم في يونيو.

وفيما يخص حجم عمليات إعادة تصدير أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 2.608 مليار درهم، فقد توزعت بواقع 501.27 مليون درهم في يناير، و414.17 مليون درهم في فبراير، ثم 325.69 مليون درهم في مارس ونحو 286.91 مليون درهم في أبريل و651.36 مليون درهم في مايو، ولتسجل 429.26 مليون درهم في يونيو الماضي.