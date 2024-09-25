19% نمو صادرات السعودية غير النفطية في يوليو

الرياض (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، زيادة صادرات السعودية غير النفطية 19% في يوليو على أساس سنوي.

وكشفت الهيئة، في تقرير التجارة الدولية الصادر اليوم، عن ارتفاع الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) 6.5%. وأوضحت الهيئة أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت إلى ما نسبته 78.4% في نفس الفترة، فيما زادت الصادرات السلعية بنسبة 2%، مقارنة بالشهر نفسه من 2023، وذلك على الرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.1%.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77% في شهر يوليو 2023 إلى 73.1% في الشهر نفسه 2024.

وارتفعت الواردات في شهر السابع من العام الجاري بنسبة 12.6% وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 25.4% مقارنة بالشهر نفسه عام 2023.