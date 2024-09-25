الخميس 26 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

19% نمو صادرات السعودية غير النفطية في يوليو

10 موانئ سعودية تعزز الاستثمار والتنافسية
25 سبتمبر 2024 13:47

الرياض (د ب أ) 
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، زيادة صادرات السعودية غير النفطية 19% في يوليو على أساس سنوي. 
وكشفت الهيئة، في تقرير التجارة الدولية الصادر اليوم، عن ارتفاع الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) 6.5%. وأوضحت الهيئة أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت إلى ما نسبته 78.4% في نفس الفترة، فيما زادت الصادرات السلعية بنسبة 2%، مقارنة بالشهر نفسه من 2023، وذلك على الرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.1%. 
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77% في شهر يوليو 2023 إلى 73.1% في الشهر نفسه 2024.

أخبار ذات صلة
استقبال حافل لبعثة الأهلي المصري قبل مواجهة الزمالك بـ «السوبر الأفريقي»
رسالة من إمام عاشور إلى جماهير الأهلي المصري قبل لقاء الزمالك

وارتفعت الواردات في شهر السابع من العام الجاري بنسبة 12.6% وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 25.4% مقارنة بالشهر نفسه عام 2023.

السعودية
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
الرياضة
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
اليوم 07:50
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
الرياضة
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
اليوم 07:43
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
الرياضة
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
اليوم 07:31
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل من دون كلل لتجنب «الحرب الشاملة»
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©