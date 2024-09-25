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اقتصاد

الأسواق الأوروبية تتراجع بفعل ضغوط على أسهم التكنولوجيا

أسهم أوروبا تواصل الصعود لليوم الثالث
25 سبتمبر 2024 13:47

عواصم (رويترز) 
بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات على تراجع اليوم الأربعاء، في وقت فقدت فيه موجة صعود دفعتها حزمة تحفيز صينية زخمها، كما أضاف تراجع أسهم شركات تكنولوجيا ونفط إلى الخسائر.ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 518.06 نقطة، بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد بما يقارب الواحد بالمئة في الجلسة السابقة.
وفي آسيا، واصلت الأسهم الصينية صعودها المدفوع بحزمة التحفيز الاقتصادي لليوم الثاني على التوالي، لكن أسواقاً أخرى اتسمت فيها التعاملات بالتقلب والتباين.
وهبط سهم شركة ساب الألمانية 3.5 بالمئة، بعد تقرير أفاد بأن الشركة المطورة للبرمجيات تخضع لتحقيق في الولايات المتحدة بسبب شكوك في قيامها بتثبيت الأسعار. 
وشكل السهم بذلك أكبر ضغط على المؤشر، ودفع أيضاً المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا إلى الهبوط بنسبة 0.8 بالمئة.وقاد قطاع النفط والغاز التراجع في القطاعات الفرعية، منخفضاً 0.9 بالمئة بسبب مخاوف من عدم كفاية خطط التحفيز الصينية لتعزيز الطلب.
ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 بالمئة، بعد أن صعد بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. 
وأظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في البلاد زادت في سبتمبر.
وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المنتجين في السويد ارتفع 0.6 بالمئة في أغسطس، مقارنة مع يوليو .وقفز سهم فالمت الفنلندية للهندسة بنسبة 9.2 بالمئة، بعد أن حصلت على طلبية قيمتها تفوق مليار يورو في البرازيل.

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