«المركزي الصيني» يضخ 300 مليار يوان في النظام المالي

بكين (د ب أ)

كثف بنك الشعب (المركزي) الصيني جهوده لتسريع التعافي الاقتصادي حيث ضخ اليوم الأربعاء 300 مليار يوان (42.73 مليار دولار) في النظام المالي عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل بهدف المحافظة على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن هذه القروض مدتها عام بفائدة تبلغ 2% أي أقل بمقدار 30 نقطة أساس عن الفائدة على القروض المماثلة السابقة.

وبعد هذه العملية وصل إجمالي قيمة التسهيلات التي قدمها البنك المركزي عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل إلى 878ر6 تريليون يوان. يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان بان جونجشينج محافظ المركزي الصيني اعتزام البنك خفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية أجل 7 أيام بمقدار 20 نقطة أساس من 1.7% إلى 1.1%.

وقال بان إن الخفض يستهدف دفع سعر الفائدة الأساسي للقروض وسعر الفائدة على الودائع نحو الانخفاض مع الحفاظ على استقرار هامش الفائدة الصافي للبنوك التجارية، بما في ذلك خفض الفائدة على القروض العقارية القائمة. كما أعلن عن مجموعة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد الصيني الضعيف ومنها خفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة للحصول على قرض لتمويل شراء منزل ثان من 25% إلى 15% من إجمالي ثمن المنزل.

وقرر البنك المركزي خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك لديه بمقدار نصف نقطة مئوية ، وهو ما سيوفر سيولة إضافية للسوق المالية في الصين بنحو تريليون يوان (142 مليار دولار).

يذكر أن البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية والمالية في الصين.

وتستهدف إجراءاته دعم استقرار النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة الشعب اليومية الحكومية الصينية.