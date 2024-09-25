شراكة بين هيونداي وكيا وسامسونج بشأن السيارات والهواتف الذكية

سول (د ب أ)

دخلت ثلاث شركات كورية جنوبية في شراكة لتحسين دمج السيارات المعرفة بالبرمجيات (اس دي في) والهواتف الذكية.

وشكلت هيونداي موتور وكيا شراكة تكنولوجية استراتيجية مع سامسونج إلكترونكس، لترسيخ مكانتهما في النظام البيئي لخدمات التنقل، بحسب ما قالته الشركات اليوم الأربعاء.

وقالت هيونداي موتور وكيا، إنهما تعملان على الجيل المقبل من النظام المعلوماتي الترفيهي ونظام بيئي مفتوح للتنقل، بالتعاون مع مركز البرمجيات العالمي «42 دوت» التابع لمجموعة هيونداي موتور.

ويهدف هذا التطور لتوفير بيئة مركبات متمحورة حول المستخدم، وتعزيز ربط النظام المعلوماتي الترفيهي المقرر الكشف عنه في 2026.