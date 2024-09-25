المنتدى الاقتصادي بين الإمارات وبكين يستكشف فرص تنمية الشراكة



أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2024، الذي استضافه المركز الوطني الصيني للمؤتمرات بالعاصمة الصينية بكين، تحت شعار «خدمات عالمية، ازدهار مُشترك»، حيث شارك في افتتاح جناح الدولة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، والمستشار خالد محمد جديد الشحي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وقوه هواي قانغ، رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في بكين، بالإضافة لعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

وفي إطار الاحتفاء بمرور 40 عاماً على بدء العلاقات بين البلدين، وعلى هامش المعرض، استضافت بكين بالاشتراك مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية «المنتدى الاقتصادي بين الإمارات وبكين»، الذي أُقيم تحت شعار «أربعون عاماً من الازدهار»، حيث استعرض المنتدى الخطط والسياسات الهادفة إلى تنمية الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات التكنولوجية والاقتصاد الجديد، وتمكين تطبيقات الملكية الفكرية في الصناعات الإبداعية، واستكشاف الفرص الجديدة لتنمية وتشجيع التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات والصين، بما يُسهم في دعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.

وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، خلال كلمته أمام المنتدى، أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، تجمعهما روابط تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، مُشيراً إلى أن مشاركة الإمارات في معرض الصين لتجارة الخدمات، وكذلك المنتدى الاقتصادي في بكين، تأتي تأكيداً على ما يتمتع به البلدان من تفاهم حول الرؤى والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون في القطاعات التنموية وتطوير الحلول الاقتصادية والخدمية المبتكرة.

وأضاف: يُمثل المعرض أحد أبرز الفعاليات العالمية في تجارة الخدمات وتسريع حركة التبادل التجاري بين الدول المشاركة، كما يُعد فرصة مهمة للترويج للصناعات والخدمات الوطنية وتقديمها للمجتمع الدولي، لا سيما في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد.

وأشار إلى دور المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في تيسير عقد الشراكات التجارية، وتطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين في الصناعات الإبداعية والمبتكرة، بما يصب في مصلحة اقتصاديهما.

وشهد جناح الدولة المشارك في المعرض عدداً من الأنشطة التي شملت اطلاع الزوار على الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات كوجهة مستدامة لتجارة الخدمات والقطاعات الاقتصادية الجديدة والمتنوعة، وكذلك المُمكنات التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات لأصحاب المشاريع والأفكار، مما رسَّخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار وتأسيس الأعمال.

وجرى خلال المنتدى الاقتصادي بين الإمارات وبكين مناقشة المبادرات التجارية المشتركة في إطار الأهمية التي تتميز بها العلاقات الإماراتية الصينية، ودورهما في دعم النمو الاقتصادي عالمياً وإقليمياً، وكذلك استعراض المشاريع الاقتصادية والتنموية الناجحة من كلا الجانبين، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والابتكار والصناعات التكنولوجية والطاقة.