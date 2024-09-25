الخميس 26 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1.5 مليار درهم خطة استثمارية لـ«الدار» لتجديد محفظتها الفندقية

مقر شركة الدار العقارية في جزيرة ياس (الاتحاد)
25 سبتمبر 2024 17:59

 

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار العقارية «الدار»، عن خطة استثمارية لتجديد محفظتها في قطاع الضيافة بالشراكة مع عدد من علامات الضيافة العالمية الفاخرة. 

أخبار ذات صلة
خبراء عقاريون لـ«الاتحاد»: شراكة «مبادلة» و«الدار» ترسم ملامح جديدة للقطاع العقاري
مشاريع تنموية

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة أمس: ترصد «الدار» 1.5 مليار درهم ضمن خطتها الاستثمارية للارتقاء بأصولها الفندقية وتحويلها إلى عقارات فاخرة على طراز المنتجعات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على تجارب الضيافة رفيعة المستوى في ضوء النمو السريع لقطاع السياحة والترفيه في أبوظبي.
ستدعم الدار، في إطار هذه الخطة الاستراتيجية لتحديث أصولها الفندقية، دخول اثنتين من علامات الضيافة العالمية الفاخرة لأول مرة إلى أبوظبي. وقد أبرمت الدار شراكة مع «هيلتون» لتشغيل فندق «القرم الشرقي» تحت علامة «والدورف أستوريا».
وسيتم تجديد ياس بلازا والمنتجع الصحراوي، المعروف سابقاً باسم «فندق تلال ليوا»، تحت علامة «فينيت كوليكشن» التابعة لـ «مجموعة فنادق إنتركونتيننتال»، والتي تضم مجموعة مختارة من الفنادق التي توفر لضيوفها تجارب إقامة استثنائية. وستصبح فنادق ياس بلازا الأكبر عالمياً ضمن مجموعة «فينيت كوليكشن».
وفي عام 2023، ارتفع عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع عدد زوارها الدوليين بنسبة 54%؛ وتتماشى هذه الإنجازات مع استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لزيادة أعداد الزوار إلى 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بافتتاح مبنى المسافرين الجديد في مطار زايد الدولي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حققته مناطق الجذب العالمية ضمن المنطقة الثقافية في السعديات وجزيرة ياس.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: تواصل دولة الإمارات سعيها الدؤوب لترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدة للترفيه والسياحة، وتتبنى الحكومة في هذا السياق رؤية طموحة لمواصلة تطوير البنية التحتية السياحية ومناطق الجذب السياحي، وفي ضوء ذلك، نرى فرصة كبيرة لتحديث محفظة فنادقنا بما يلبي توقعات النمو في قطاع الضيافة الفاخرة، ويضمن زيادة الإيرادات المحتملة لكل فندق. ونتطلع إلى إتاحة الفرصة لعملائنا لتجربة اثنتين من أرقى علامات الضيافة العالمية الفاخرة للمرة الأولى في أبوظبي.

الدار العقارية
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
الرياضة
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
اليوم 07:50
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
الرياضة
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
اليوم 07:43
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
الرياضة
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
اليوم 07:31
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل من دون كلل لتجنب «الحرب الشاملة»
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©