«سياحة عجمان» و«الاتحاد للماء والكهرباء» تعززان التعاون



عجمان (الاتحاد)

وقّعت دائرة التنمية السياحية بعجمان وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، اتفاقية رعاية، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، ورعاية ودعم الفعاليات المجتمعية والسياحية، وتنظيم الأنشطة المختلفة التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

تهدف الاتفاقية إلى إقامة وتنظيم فعاليات رياضية وسياحية ومجتمعية مشتركة، تستقطب السياح والمقيمين على حد سواء، إضافة إلى الترويج لإمارة عجمان، كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.

وتنص الاتفاقية على التنسيق بين الطرفين، لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لكل منهما لدعم هذه الفعاليات، وتعزيز التواجد المؤسسي للاتحاد للماء والكهرباء فيها، من خلال الترويج لخدماتها ودعمها للأنشطة التي تستهدف الجمهور المحلي والسياح.

وقع الاتفاقية محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، ويوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال محمود خليل الهاشمي، إن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لدعم الفعاليات المتنوعة التي تسعى الدائرة لتنظيمها، التي ترمي إلى تعزيز مكانة إمارة عجمان، كوجهة سياحية مميزة، إضافة إلى دورها في تعزيز علاقات التعاون بين الجهات الحكومية، وشركاء القطاع الخاص لدعم تحقيق الأهداف التنموية.

من جانبه، أشار يوسف أحمد آل علي، إلى أن التعاون الجديد مع دائرة التنمية السياحية في عجمان لرعاية فعالياتها وأنشطتها، يُمثل فرصة للتوسع وتعزيز المشاركة في الفعاليات المجتمعية والرياضية والسياحية.

وأضاف أن الاتحاد يحرص على دعم المبادرات التي تخدم المجتمع، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ونتطلع إلى دعم مختلف الفعاليات التي ستنظمها دائرة التنمية السياحية بعجمان خلال الفترة المقبلة.