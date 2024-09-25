32 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

سجلت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية بلغت 32 مليار درهم، خلال جلسة تداولات أمس، في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وسط تدفق سيولة نقدية بقيمة 2.23 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي بنحو 0.6% ليغلق على مستوى 9516.3 نقطة، وسط تدفق سيولة نقدية كبيرة على جلسة التداول بلغت قيمته 1.88 مليار درهم.

وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي مكاسب بلغت قيمتها 27 مليار درهم، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 2.918 تريليون درهم.

وشهدت الجلسة إبرام 26.6 ألف صفقة تم من خلالها تداول 472 مليون سهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 41 شركة مقابل تراجع أسعار 24 شركة، فيما أغلقت 50 شركة على استقرار من دون تغيير.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 65 مليون درهم استثمارات جديدة صافي شراء، فيما سجلت تداولات المؤسسات محصلة بلغت 65 مليون درهم صافي شراء.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 353 مليون درهم بتنفيذ 10.6 ألف صفقة توزعت على 200 مليون سهم، بينما حققت الشركات المدرجة مكاسب في قيمتها السوقية بلغت قيمتها نحو 5 مليارات درهم لتبلغ 756 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على مستوى 4488 نقطة بارتفاع نسبته 0.61%، وهو أعلى مستوى للمؤشر العام لسوق دبي المالي منذ نوفمبر 2014، فيما شهد التداول ارتفاع أسعار 23 شركة وهبوط 23 شركة وثبات أسعار 9 شركات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، نحو 189 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 169 مليون درهم لتشكل ما نسبته 47.9% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 20 مليون درهم صافي شراء، بينما بلغت محصلة تداولات المؤسسات نحو 44 مليون درهم صافي شراء.