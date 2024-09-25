عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس فعاليات النسخة الـ 54 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.

يُشارك في المعرض، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في المجوهرات بدولة الإمارات والمنطقة، أكثر من 900 عارض.

وتجوّل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي في أروقة المعرض واطلع على ما يعرضه المشاركون من مشغولات وتصاميم وقطع نادرة، واستمع من القائمين على الأجنحة إلى شرحٍ مفصّل حول نماذج من معروضاتهم والتقنيات المبتكرة في الصياغة والتصميم.

وتوقّف سمو نائب حاكم الشارقة عند عدد من منصات العرض المحلية والعالمية، ومنصة صاغة الإماراتيين التي تعرض إبداعات نخبة من المُصمّمات الإماراتيات في مجال الذهب والمشغولات.

رافق سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي خلال جولته في المعرض كل من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد أحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة.