الذهب يستقر قرب مستويات قياسية مرتفعة

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس لتحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

بحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2661.25 دولار للأوقية.

وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولار أمس الأربعاء.

أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2684.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية 31.85 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 995.90 دولار والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1048.75 دولار.