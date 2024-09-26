الصين تحتضن 4 ملايين محطة قاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، أمس الأربعاء، أن عدد المحطات القاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في الصين تجاوز 4.04 مليون محطة بنهاية أغسطس الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “"شينخوا" ، أن هذا الرقم يمثل 32.1 في المائة من إجمالي عدد المحطات القاعدية للهاتف المحمول على مستوى البلاد ، فيما بلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول بتكنولوجيا الجيل الخامس في البلاد 966 مليوناً في الصين.

وشهدت البلاد تطوراً سريعاً في شبكة الجيل الخامس وتسويقها خلال السنوات الأخيرة، وتغطي شبكة الجيل الخامس الآن كل مدينة وبلدة، وأيضا أكثر من 90 في المائة من القرى في البلاد.

وتمثل إعلانات براءات الاختراع الأساسية القياسية لتكنولوجيا الجيل الخامس للصين 42 في المائة من الإجمالي العالمي.