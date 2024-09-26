شراكة بين «بيانات» و«فاي» لتوسيع حلول القيادة عن بُعد



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «بيانات»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة «فاي» (Vay)، مذكرة تفاهم لتطوير حلول تكنولوجيا القيادة عن بُعد، باستخدام التقنيات الجيو مكانية والذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة، إن التعاون مع «فاي»، يتيح إطلاق وتوسيع تكنولوجيا (القيادة عن بُعد) في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودول مختارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتشهد الشراكة إطلاق فرع مشترك للبحث والتطوير، مخصص لتطوير وتوسيع الجيل القادم من تكنولوجيا القيادة الذاتية الآمنة.

كما توظّف الشراكة، البنية التحتية التشغيلية لشركة «بيانات» وقدراتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وخبرة «فاي» في (القيادة عن بُعد)، لدفع عجلة التقدّم في قطاع المركبات ذاتية القيادة على مستوى العالم، وتلبية الطلب المتزايد على وسائل التنقّل المتقدمة.

وتعتمد حلول التنقّل الذكية التي تقدّمها شركة «بيانات» على منصة جي آي كيو (GIQ)، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي تدمج البيانات من الأصول الفضائية والأرضية للمساعدة في صناعة القرار وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتسمح تقنية «فاي» للسائقين المدربين مهنياً بقيادة المركبات عن بُعد إلى موقع استلام العميل، وبمجرد وصول السيارة، يتولى المستخدم التحكّم اليدوي، ويقود السيارة كما هو الحال في أي مركبة عادية.

وبعد اكتمال الرحلة، يُنهي المستخدم عملية استئجار السيارة من خلال التطبيق دون القلق بشأن البحث عن مكان لوقوف السيارة، حيث يتولى السائق عن بُعد إيصال السيارة إلى موقف السيارات أو قيادتها إلى العميل التالي.

ويوفّر هذا النظام خدمة تنقّل مستدامة من الباب إلى الباب، بنصف تكلفة خدمات النقل التقليدية.

وتعمل رؤى الذكاء الاصطناعي التي تقدّمها «بيانات»، والتي تستند إلى البيانات الجيومكانية، على تحسين تجربة القيادة عن بُعد للسائقين المدربين في «فاي».

وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة «بيانات»، إنه في ظل الاندماج المرتقب لتأسيس «سبيس 42»، نؤكد الالتزام بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم القطاعات المبتكرة مثل القيادة عن بُعد والتنقّل المتقدّم.

وأوضح أنه من خلال التعاون مع «فاي»، يمكن تخطي تحديات القيادة عن بُعد، وريادة عجلة الابتكار في هذا المجال، مشيراً إلى أن الدمج بين حلول التنقّل الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة (للقيادة عن بُعد) من «فاي»، يمكن تقديم حلول نقل متطورة وقابلة للتوسع، تُسهم في رفع كفاءة أنظمة النقل، وتعزيز تجارب تنقّل حضرية أكثر أماناً واستدامة.

من جانبه، قال توماس فون دير أوه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «فاي»، إن التعاون مع «بيانات» لتطوير القيادة الذاتية المدعومة بتقنيات (القيادة عن بُعد)، تمثّل جزءاً أساسياً في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، فالقيادة عن بُعد تحظى بقدرة كبيرة لتعزيز فعالية التكلفة، بالنسبة لعمليات أساطيل المركبات.