الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرف دبي» تنظم ورشتي عمل حول العقود التجارية وضريبة الشركات

«غرف دبي» تنظم ورشتي عمل حول العقود التجارية وضريبة الشركات
26 سبتمبر 2024 16:49


دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل لتوعية مجتمع الأعمال المحلي حول قانون ضريبة الشركات والعقود التجارية، وذلك بمشاركة 161 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار حرص غرف دبي على تعزيز جهودها لرفع مستوى وعي الشركات بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال، بما يساهم بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في دبي، وذلك من خلال ضمان الامتثال للقوانين، والأنظمة، وتبنّي أفضل الممارسات.
وعقدت ورشة العمل الأولى، بالتعاون مع شركة «إم إم جي إس» للاستشارات، وتمحورت حول قانون ضريبة الشركات، حيث استعرضت الجوانب الأساسية في نظام ضريبة الشركات بدولة الإمارات، بما يشمل الأحكام الرئيسة للقانون، ومتطلبات التسجيل، والإجراءات الخاصة بالمنطقة الحرة، والإعفاءات الضريبية الرئيسية.
وأقيمت الندوة الثانية افتراضياً، بالتعاون مع شركة «هادف آند بارتنرز»، وركزت على العقود التجارية. ونظراً للأهمية الحاسمة للعقود في نجاح الأعمال، فقد سلّطت الندوة الضوء على الإطار القانوني، والعناصر الأساسية في صياغة العقود التجارية، وذلك بهدف تمكين الشركات من إبرام عقود متكاملة تعزّز الربحية، وتحد من النزاعات، وتساهم في توطيد العلاقات بين الشركات.
وشملت المجالات الرئيسة التي تمت مناقشتها خلال الندوة تحديد الاختصاص القانوني المعني بحل النزاعات، وآليات الإنهاء الفعال للعقد، واختيار الشكل الأنسب للعقد وصياغة بنوده بشكل فعال.
وتنظم غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات، بدءاً من ورش العمل، والندوات القانونية المتخصصة، وذلك بهدف تزويد مجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية، بما يضمن استعدادهم وقدرتهم على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية.

أخبار ذات صلة
«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال الجورجي
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
غرف دبي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
العين ينظم «ربيع الشطرنج»
الرياضة
العين ينظم «ربيع الشطرنج»
اليوم 16:00
جانب من أعمال القمة
علوم الدار
اختتام "القمة العالمية لصناعة الطيران"
اليوم 15:37
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
التعليم والمعرفة
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
اليوم 15:27
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
علوم الدار
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©