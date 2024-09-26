«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وتونس

الشارقة (الاتحاد)

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تعزيز آفاق العمل المشترك مع سفارة دولة الإمارات في الجمهورية التونسية الشقيقة، ودعم جهودها في تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح آفاق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة وتونس.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لسعادة الدكتورة إيمان السلامي سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وإبراهيم راشد الجروان، مدير العلاقات الاقتصادية في الغرفة، وسلطان آل علي رئيس قسم خدمات المستثمرين في الغرفة، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير قنوات الحوار والتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، من خلال التعاون في تنظيم الفعاليات والملتقيات الاقتصادية المشتركة التي تجمع رجال الأعمال للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية ودفع المستثمرين والشركات الناشئة ورجال الأعمال لعقد الشراكات والمشاريع في قطاعات رائدة وواعدة.

وأشار عبد الله سلطان العويس إلى أن التعاون مع السلك الدبلوماسي يشكل جزءاً أساسياً من جهود غرفة الشارقة على صعيد تنمية الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائهم في مختلف دول العالم، إلى جانب الترويج للفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها الشارقة من خلال الإضاءة على بيئة أعمالها الجاذبة وما تقدمة غرفة الشارقة من تسهيلات مبتكرة للمستثمرين بغرض تطوير أنشطتهم الاقتصادية وتنمية استثماراتهم وإيجاد بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار أعمالهم.

وأكد حرص غرفة الشارقة على لعب دور مهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع تونس والنهوض بحجم التبادل التجاري إلى مستويات متقدمة تلبي تطلعات البلدين الشقيقين، وذلك من خلال تفعيل الشراكات الفاعلة وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وتونس.

من جانبها، أشادت سعادة الدكتورة إيمان السلامي، بالجهود الرائدة التي تبذلها غرفة الشارقة سعياً إلى الارتقاء بقطاع الأعمال في دولة الإمارات عموماً وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص، وذلك من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى تغطي احتياجات مجتمع الأعمال وتستهدف تعزيز التواصل لاستكشاف الفرص الجديدة وتطوير المبادرات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكدت استعداد سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لغرفة الشارقة في تنظيم الملتقيات والفعاليات الاقتصادية في تونس بهدف تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة وتوثيق علاقات التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين.

وعقب اللقاء عقدت غرفة الشارقة اجتماع عمل موسع بين الدكتورة إيمان السلامي ورؤساء وأعضاء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة.

