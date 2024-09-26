«الطيران المدني» و«نيويورك أبوظبي» تطلقان مشروعاً بحثياً



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، وجامعة نيويورك أبوظبي، إطلاق مشروع بحثي رائد، بعنوان «دعم تصميم استراتيجية شاملة لتعزيز تحرير اتفاقيات خدمات النقل الجوي».

وقالت الهيئة، في بيان، إن المشروع يمتد لمدة 18 شهراً، ويشكل تعاوناً مهماً مع مركز التصميم السلوكي المؤسسي في جامعة نيويورك أبوظبي.

وأوضحت أن المشروع سيستعين بخبرات الأكاديميين البارزين في المركز، لتطوير استراتيجيات مبتكرة، تعزز مكانة دولة الإمارات في مجال الطيران المدني عالمياً.

ويتبع البحث نهجاً منظماً لتوفير رؤى مهمة وآليات عملية، لتعزيز تحرير اتفاقيات خدمات النقل الجوي، ويتضمن ذلك دراسة الممارسات الدولية في تخصيص حقوق النقل الجوي المحدودة، وتطوير قاعدة بيانات شاملة لحقوق خدمات النقل الجوي القائمة في الدولة، ووضع آليات لتخصيص الحقوق الجديدة بشكل عادل وفعال، وإنشاء سياسة لإعادة تخصيص الحقوق الحالية غير المستخدمة بكفاءة.

وأكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أهمية هذه الشراكة في تعزيز مكانة الدولة الرائدة عالمياً في مجال الطيران المدني، من خلال الاستفادة من البحوث والخبرات ذات المستوى العالمي، التي توفرها جامعة نيويورك أبوظبي، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى تطوير استراتيجيات، تدفع باتجاه تحرير اتفاقيات خدمات النقل الجوي، ما يعزز النمو والاستدامة في قطاع الطيران الإماراتي.

من جانبه، قال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: تفتخر جامعة نيويورك أبوظبي بمساهماتها ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث تدعم السياسات القائمة على الأدلة، نمو قطاع النقل الجوي وتطوّره في دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى البعيد.