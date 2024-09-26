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اقتصاد

اختيار نائب ممثل الدولة بـ «الإيكاو» لرئاسة مجموعة البعد الاجتماعي للاستدامة

اختيار نائب ممثل الدولة بـ «الإيكاو» لرئاسة مجموعة البعد الاجتماعي للاستدامة
26 سبتمبر 2024 16:53


مونتريال- كندا (الاتحاد)
أقر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، تعيين المهندس محمد أحمد سالم، نائب ممثل الدولة لدى المنظمة، لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالبعد الاجتماعي للاستدامة في الطيران المدني.
وأكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن اختيار المهندس محمد أحمد سالم لهذا المنصب هو شهادة دولية جديدة تؤكد كفاءة وتنافسية الكوادر الإماراتية في مجال الطيران، كما يعكس هذا الاختيار التفاهم المستمر والعلاقة المتميزة التي تربط الدولة بمنظمة الإيكاو وأعضائها.
وتابع السويدي: «تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية في مجال الطيران، يعد محوراً مكملاً لاستراتيجيات منظمة الطيران المدني الدولي وأحد ركائز الرؤية التنموية لقطاع الطيران».
ومن المتوقع أن تسهم مجموعة العمل في تعزيز الفهم بقضايا الاستدامة، وضمان توافق نمو القطاع مع المسؤوليات الاجتماعية والبيئية، مما يتوافق مع رؤية منظمة الطيران المدني الدولي لتحقيق مستقبل مستدام للطيران.

الايكاو
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