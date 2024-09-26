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«القابضة - ADQ» تطرح إصدارها الثاني لسندات تدرج في بورصة لندن بقيمة 2 مليار دولار

«القابضة - ADQ» تطرح إصدارها الثاني لسندات تدرج في بورصة لندن بقيمة 2 مليار دولار
26 سبتمبر 2024 17:00


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة - ADQ»، عن إصدارها الثاني من السندات بقيمة 2 مليار دولار، التي سيتم إدراجها في بورصة لندن.
يأتي ذلك بعد قيام الشركة بطرح أول سنداتها في شهر مايو 2024، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل، ودعم مبادرات النمو الاستراتيجي الخاصة بها.
وقالت الشركة، إن الثقة الكبيرة بقوة التصنيف الائتماني لـ«القابضة - ADQ»، والمرونة المالية العالية لاقتصاد إمارة أبوظبي، أسهمت في زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 4.1 مرة.
وتم إصدار السندات على شريحتين، شريحة بقيمة مليار دولار لمدة 7 سنوات، تستحق في عام 2031، بمعدل عوائد سنوية تبلغ 4.375%، وشريحة بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق في عام 2054، بمعدل عوائد سنوية تبلغ 5.25%.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مؤسسات استثمارية كبرى في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
ومكّن الطلب القوي ذو الجودة العالية من تضييق نطاقها، بمقدار 30 نقطة أساس من التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.
وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة «القابضة - ADQ»، «يعكس طرح الدفعة الثانية من سنداتنا، وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، التزامنا بالإدارة المالية الطموحة، والحفاظ على هيكل رأسمال قوي».
وأضاف: من خلال هذا الإصدار، نقدم الآن منحنى سندات أكثر توسعاً للمستثمرين، وسعداء بالاستجابة الرائعة من السوق، التي تجلت في الاكتتاب الزائد بمقدار 4.1 مرة عبر الشريحتين.
وكانت «القابضة - ADQ» استكملت بداية العام الحالي، عملية إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار، ليتم إدراجها بشكل أساسي في بورصة لندن، وبشكل ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتجاوز الطلب على السندات التي تم إصدارها على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 مرة.
واعتباراً من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول «القابضة» نحو 225 مليار دولار، وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة، تعمل ضمن7 قطاعات اقتصادية رئيسة، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.
يذكر أن «القابضة - ADQ» حاصلة على التصنيف الائتماني Aa2، من وكالة «موديز» والتصنيف الائتماني AA من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

 

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