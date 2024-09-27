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اقتصاد

الدولار يهبط بعد انحسار تأثير بيانات اقتصادية أميركية قوية

الدولار يهبط بعد انحسار تأثير بيانات اقتصادية أميركية قوية
27 سبتمبر 2024 09:15

تراجع الدولار وسط تعاملات متقلبة الجمعة بعد انحسار دفعة من بيانات اقتصادية أميركية قوية، بينما ارتفع الفرنك السويسري بعد أن خفض البنك المركزي للبلاد سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وبدأ الدولار تقليص خسائره بعد بيانات أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت أربعة آلاف طلب إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 218 ألف طلب.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، 0.42 بالمئة إلى 100.52 نقطة، وبات في طريقه إلى تسجيل الانخفاض السادس في سبع جلسات، وذلك بعد أن ارتفع إلى 100.95 نقطة في وقت سابق من اليوم.
وصعد اليورو 0.41 بالمئة إلى 1.1178 دولار.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري 0.55 بالمئة إلى 0.846 فرنك بعد أن خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

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وصعدت العملة اليابانية 0.1 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 144.6 ين للدولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.71 بالمئة إلى 1.3417 دولار، وأصبح في طريقه لتحقيق أكبر مكسب يومي له منذ شهر.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
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