الذهب والفضة يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب والفضة اليوم الجمعة من مستويات قياسية مرتفعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع تزايد التوقعات بخفض آخر كبير لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام فيما تترقب الأسواق تقريراً مهما عن التضخم للحصول على مؤشرات إضافية.



بحلول الساعة 04:04 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2673.21 دولار للأوقية ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فبلغت 2695.80 دولار.



فيما هبطت الفضة قليلاً في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة إلى 31.93 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو 12 عاماً عند 32.71 دولار قبل يوم.



