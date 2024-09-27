"العربية للطيران" تطلق رحلات جديدة إلى موسكو انطلاقاً من رأس الخيمة

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إطلاق رحلات جديدة تربط مطار رأس الخيمة الدولي بمطار موسكو دوموديدوفو الدولي.

وستنطلق الخدمة الجديدة اعتباراً من 27 ديسمبر 2024 ، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، مما يعزز الرحلات المباشرة بين المدينتين والتي ستسهم في دعم حركة السفر والسياحة بين المدينتين.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسرنا إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى موسكو مباشرةً من رأس الخيمة، مما يؤكد التزامنا المستمر بتطوير شبكة وجهاتنا الدولية من الإمارة، وتساهم هذه الخدمة المنتظمة إلى موسكو في دعم الرؤية الإستراتيجية لإمارة رأس الخيمة في تنمية قطاع السياحة والسفر بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المدينتين".

وتوفر شبكة "العربية للطيران" الحالية من رأس الخيمة للمسافرين رحلات مباشرة إلى عدد من المدن الرئيسية بما في ذلك القاهرة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وكاليكوت.

وتؤكد الخدمة الجديدة التزام "العربية للطيران" بدعم قطاع الطيران والسياحة في رأس الخيمة وتعزيز ربط الإمارة بالأسواق الدولية الرئيسية من خلال رحلات منتظمة.