«ويتيكس 2024».. يسلط الضوء على الاستدامة في قطاع النفط والغاز

دبي (الاتحاد)

تسلط الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الضوء على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة في قطاع النفط والغاز. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يستضيف المعرض عدداً من الشركات العالمية ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار العاملين في هذا القطاع، لمناقشة العديد من القضايا بما فيها الحد من حرق النفط والغاز، والتقاط وتخزين الكربون، وزيادة الكفاءة، ودمج تطبيقات الطاقة المتجددة في العمليات بهدف الحد من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ويضمن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» معرض ويتكس 2024، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس، إنه من المهم مواكبة التطورات والاستعداد لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه قطاع الطاقة العالمي بما في ذلك النفط والغاز، فضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها ضروري لاستمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويهدف منتدى آفاق مستقبل الطاقة الذي يستضيفه «ويتيكس 2024» على مدى أيامه الثلاثة وتنظمه شركة «دراجون أويل»، شريك المعرفة للمعرض، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول «SPE» العالمية، إلى مناقشة استراتيجيات شاملة لتحقيق الاستدامة في صناعة النفط والغاز من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة الكفاءة، ودمج الطاقة المتجددة.

وقال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، إن معرض ويتيكس يوفر لقادة القطاع منصة مهمة لمناقشة حلول انتقال الطاقة، داعياً زوار المعرض للمشاركة في الجلسات النقاشية وورش العمل. ويسلط منتدى آفاق مستقبل الطاقة، الضوء على تحديات وفرص استدامة قطاع النفط والغاز، وأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، وابتكارات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون والاقتصاد القائم على تدوير الكربون، إلى جانب آفاق الاعتماد على الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، ودفع عجلة تنويع مزيج الطاقة.