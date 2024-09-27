1.06 مليون نزيل فندقي بالشارقة خلال 8 أشهر بنمو 3%



الشارقة (الاتحاد)

سجلت إمارة الشارقة سجلت نمواً ملحوظاً في قطاع السياحة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي عدد النزلاء في المنشآت الفندقية بنسبة 3.07% ليصل إلى 1.057 مليون نزيل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي استقبلت فيها الإمارة 1.025 مليون نزيل، في حين حافظت المنشآت الفندقية في الإمارة على متوسط معدل إشغال بلغ 66%.

وأعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن نتائج أداء قطاع السياحة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، وذلك خلال لقائها السنوي الذي عقد أمس الأول الخميس في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، وعدد من شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

وتم خلال اللقاء استعراض أحدث التطورات في قطاع السياحة بالشارقة، وتسليط الضوء على الوجهات السياحية الجديدة وخدمات النقل البحري، بالإضافة إلى الإعلان عن جهود وخطط الهيئة المستقبلية لتعزيز جودة الخدمات والتجارب السياحية المقدمة للسياح والزوار.

وأوضحت النتائج أن روسيا تصدرت قائمة الدول الأكثر زيارة للشارقة خلال هذه الفترة، حيث شكلت نسبة 21% من إجمالي الحصة السوقية بحوالي 160 ألف نزيل، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11%، ثم الهند بنسبة 10%، وجاءت سلطنة عمان رابعة بنسبة 6% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية.

ويأتي الإعلان عن النتائج تزامناً مع احتفال العالم بيوم السياحة العالمي، الذي يصادف 27 سبتمبر، ويُعد فرصة لإبراز أهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأكدت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على التزامها المستمر بتطوير القطاع السياحي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستدامة، وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية رائدة.

وكشفت الهيئة خلال اللقاء عن خططها المستقبلية التي ترتكز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة على المستوى المحلي والدولي.

وفي كلمته الافتتاحية خلال اللقاء، أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع هو دليل واضح على التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية، والذي يسهم في تحقيق الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في بناء قطاع سياحي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وقاله: يشهد قطاع السياحة في الإمارات نمواً متسارعاً، حيث يسهم بأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وفي إمارة الشارقة هناك خطط طموحة لتطوير هذا القطاع.