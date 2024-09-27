«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع كوريا

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لي بيوم تشان، القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والشركات الكورية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والأمن المائي والتقنيات الخضراء.

ورحب معالي الطاير بالقنصل الكوري، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كافة البعثات الدبلوماسية في الدولة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكات البناءة مع الشركات الكورية في مختلف مجالات قطاع الطاقة.

خلال اللقاء، استعرض معالي الطاير المشاريع الرائدة التي تنفذها الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وجهودها في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيراً إلى أن دبي لديها رؤية واضحة لقطاع الطاقة تتمثل في زيادة نسبة الطاقة النظيفة والاستفادة من التحول الرقمي والشبكات الذكية والتقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لخدمة قطاعي الطاقة والمياه.

وأكد معالي سعيد الطاير، حرص الهيئة على العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق أجندة الاستدامة والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الأخضر، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لدفع عجلة الابتكار والاستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050. وتهدف دبي إلى إنتاج 100% من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مع الوصول إلى نسبة 25% بحلول عام 2030.

ومن أبرز مشاريع الهيئة لتحقيق أهداف الاستراتيجية مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إجمالية ستزيد على 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وأشاد بيوم تشان بريادة الهيئة في مجال الطاقة الخضراء والابتكار، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الهيئة في مجال تنويع مصادر الطاقة والعمل المناخي.