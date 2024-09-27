الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يبحث مستجدات أعمال قطاع الصرافة

المصرف المركزي
27 سبتمبر 2024 18:57

 

أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اجتماعاً مع رئيس وممثلين عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات في أعمال الصرافة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ.ركّز الاجتماع على التطورات الرئيسية في قطاع أعمال الصرافة في الدولة، وسلّط المشاركون الضوء على المساهمات الهامة لشركات الصرافة في قطاع الخدمات المالية مع وجود أكثر من 1000 فرع لشركات الصرافة عامل في الدولة.
واستعرض المصرف المركزي أولوياته الرئيسية في الرقابة الاحترازية، وسلوك السوق ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتطورات التنظيمية المتعلقة بأعمال الصرافة. كما أشاد المشاركون بالتقدّم المحرز لأعمال الصرافة في جهود التوطين ورقمنة الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: «نحرص في المصرف المركزي على تعزيز الإطار التنظيمي وتطوير الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة والدور الحيوي في دعم مسيرة تقدّم القطاع المالي لدولة الإمارات، ويؤكّد اجتماعنا على أهمية الحوار المفتوح بشكل دوري مع مختلف المؤسسات المالية المرخصة بهدف الارتقاء بالمبادرات الهادفة إلى ترسيخ بنية تحتية مالية عالمية المستوى، ومتابعة جهود ملف التوطين لزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المالي ومنها شركات الصرافة».

أخبار ذات صلة
«المركزي»: مرونة القطاع المصرفي وقوة الاحتياطيات تعزز النمو المستدام
«المركزي»: 4% نمو اقتصاد الإمارات في 2024
المصرف المركزي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
حمدان بن محمد ورئيس أوزبكستان يبحثان تعزيز علاقات الشراكة والتعاون
علوم الدار
حمدان بن محمد ورئيس أوزبكستان يبحثان تعزيز علاقات الشراكة والتعاون
اليوم 20:23
فيضانات تجتاح منطقة سكنية في فلوريدا جراء الإعصار "هيلين"
الأخبار العالمية
17 قتيلا وفيضانات هائلة جراء إعصار "هيلين" في أميركا
اليوم 23:13
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في ولايات متأرجحة
اليوم 22:28
انفجار محطة وقود في داغستان
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى انفجار محطة وقود في داغستان
اليوم 22:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©