طاولة مستديرة حول التعاون الاستثماري والتجاري بين الإمارات وبنين

بورتو نوفو (وام)

نظمت سفارة الإمارات لدى كوتونو بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية بنين طاولة مستديرة بعنوان «التعاون الاستثماري والتجاري بين دولة الإمارات وجمهورية بنين.. رهان ناجح»، لمناقشة الفرص الاستثمارية التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

افتتح الفعالية الدكتور محمد سعيد الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، والسفير آمور آكو الأمين العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية في بنين، وبمشاركة كبيرة من مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية ومجتمع الأعمال والشركات، إلى جانب مشاركة ممثلين من وزارتي الخارجية والاقتصاد بدولة الإمارات و120 شركة.

وتطرق الجانبان، إلى سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وآفاق التعاون الثنائي المشترك لتحفيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية.