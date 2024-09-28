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اقتصاد

«المالية» تطلق خدمات فورية ضمن مسيرة تصفير البيروقراطية

وزارة المالية
28 سبتمبر 2024 19:26

دبي (وام)

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«المالية» تعقد اللقاء الثالث من «مجالس المتعاملين» لتصفير البيروقراطية

أطلقت وزارة المالية عدداً من الخدمات الفورية المستندة على التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، ضمن مساعيها لاختصار رحلة المتعاملين، وتصفير البيروقراطية.
وأكدت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في الوزارة نجاح الوزارة، خلال رحلة تصفير البيروقراطية في تقليص متطلبات ومدة الحصول على خدماتها، إذ بات بعضها لحظياً مباشرة بعد أن كان يتطلب أياماًم عدة أو ساعات عدة سابقاً فيما أصبحت خدمات عدة تنطوي على صفر مرفق أو مستند.
وأوضحت النقبي، في تصريحات لها، أن بعض الخدمات التي تنطوي على ارتباط مع أطراف متعددة باتت تتم عن طريق منصة واحدة تدمج الكثير من الخدمات التي كانت متشعبة في أكثر من جهة.
ونوهت بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير تجربة سلسة وسهلة وفورية ودقيقة دون تدخل بشري، وقالت إن نشاط وزارة المالية في هذه المسألة بدأ مع الجلسة الأولى من مبادرة مجالس المتعاملين التي هدفت إلى سماع أراء المتعاملين ورؤيتهم للتجربة مع خدمات الوزارة ومقترحاتهم لتطوير الخدمات، ثم جاءت الجلسة الثانية من أجل تقصي آرائهم حول الحلول المقترحة من الوزارة، وكان في غاية الأهمية كونه يعكس ما إذا كانت الخطوات التي يتم اتخاذها على المسار الصحيح، وجاءت استجابة المتعاملين إيجابية من خلال ملاحظات قيمة.
وأوضحت أن الوزارة استعرضت في الجلسة الثالثة من المبادرة مع المتعاملين نتائج العملية كاملة، لافتة إلى أن الجلسة تعد ختاماً لهذه السلسلة من المجالس، لكنها لن تكون الأخيرة كون اللقاءات مع المتعاملين نهجاً تتبعه الوزارة، إيماناً منها بأن دورهم رئيسي في عمليات التطوير كافة.

وزارة المالية
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