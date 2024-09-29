25% زيادة أسعار تأمين السيارات الكهربائية

يوسف العربي (أبوظبي)

تزيد أسعار وثائق التأمين الشامل على السيارات الكهربائية بنسبة 25 في المئة مقارنة بالسيارات التقليدية ذات محرك الاحتراق الداخلي (البنزين)، وفق مصادر عاملة بالقطاع. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن معدل سعر التأمين الشامل على السيارة الكهربائية الجديدة يبلغ نحو 2.5 في المئة من إجمالي سعرها، مقارنة بنحو 2 في المئة للسيارات التقليدية (البنزين).

وكشفوا أن نصف الشركات العاملة في الدولة تقريباً تمتنع عن تغطيتها بوثائق التأمين الشامل لارتفاع تكلفة إصلاحها وزيادة احتمالية وصولها لمستوى «الخسارة الكلية» عند التعرض لحادث.

أسعار متباينة

ومن جانبه، أكد فريد لطفي، الأمين العام لـ«اتحاد الإمارات للتأمين»، لـ«الاتحاد»، أن الإقبال المتزايد على اقتناء السيارات الكهربائية ينسجم مع توجهات الدولة للتحول إلى مركز عالمي للتنقل الأخضر.

وأشار إلى توافر شركات التأمين الوطنية والأجنبية التي تصدر وثائق التأمين الشامل على السيارات الكهربائية إلا أن بعض الشركات تتجنب إصدار تغطيات تأمينية لهذا النوع من السيارات لارتفاع تكلفة إصلاحها وزيادة احتمالية وصولها لمستوى «الخسارة الكلية» عند التعرض لحادث حسب اعتقاد البعض. وقال لطفي، إن متوسط أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية أعلى حالياً بنحو 25 في المئة مقارنة بأسعار التأمين على السيارات التقليدية ذات محرك الاحتراق الداخلي (البنزين). ونوه بأن أسعار التأمين على السيارات الكهربائية تتباين إلى حد كبير بين حالة وأخرى حسب نوع السيارة، وعمر السائق، وسجله المروري، وغيرها من العوامل المؤثرة في الاكتتاب.

الخسارة الكلية

ومن جانبه، قال سعيد المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة «الخليج المتحد لوساطة التأمين»، إن نسبة كبيرة من شركات التأمين العاملة في الدولة تتجنب التأمين على السيارات الكهربائية لاسيما السيارات التي ليس لديها وكيل محلي، ما يزيد من صعوبة الحصول على قطع الغيار اللازمة للإصلاح.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية أكثر عرضة للوصول إلى حالة «الخسارة الكلية» وعندما يحدث ذلك لا ينتج عنها خردة ذات قيمة كبيرة، ما أبقى أسعار التأمين على هذا النوع من السيارات أعلى من السيارات ذات محرك البنزين.

وكشف مدير تنفيذي لشركة وساطة تأمين أن أكثر من نصف شركات التأمين العاملة في الدولة تمتنع عن إصدار وثائق التأمين الشامل للسيارات الكهربائية لاسيما بعد موجة الأمطار الأخيرة والتي كشفت عن ارتفاع تكلفة إصلاح هذا النوع من السيارات وزيادة احتمالية وصولها لمستوى «الخسارة الكلية» عند التعرض لحادث.

وأضاف أن باقي شركات التأمين التي تقبل إصدار وثائق تأمين شامل للسيارات الكهربائية تصدر هذه الوثائق بأسعار تزيد بنسبة 25 في المئة مقارنة بالسيارات التقليدية ذات محرك الاحتراق الداخلي (البنزين).

ولفت إلى أن معدل سعر التأمين الشامل على السيارة الكهربائية الجديدة بلغ نحو 2.5 في المئة من إجمالي سعرها، مقارنة بنحو 2 في المئة للسيارات التقليدية ذات محرك الاحتراق الداخلي (البنزين).

انخفاض تدريجي

ومن جانبه، قال خبير التأمين موسى الشواهين: إن عدداً كبيراً من شركات التأمين لا تمتلك الخبرة الكافية لتحديد الأخطار ومن ثم تسعير التأمين الشامل على نحو فني سليم لهذا النوع من السيارات الذي يشهد انتشاراً متزايداً خلال الفترة الأخيرة. وتوقع الشواهين أن تتقلص الفوارق في أسعار التأمين الشامل بين السيارات الكهربائية والسيارات ذات محرك البنزين مستقبلاً مع توفر قطع الغيار ووسائل الإصلاح والوصول إلى أعداد أكبر من السيارات الكهربائية المؤمنة، ما يوفر للشركات المصدرة للوثائق قاعدة بيانات ثرية يمكن من خلالها تحديد الأسعار على نحو فني سليم.

مبادرات

اتخذت دولة الإمارات العديد من المبادرات التي أسهمت في التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات، والذي توقع تحقيق السوق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 28.5 في المئة خلال الفترة من 2023 إلى 2027.