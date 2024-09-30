الإثنين 30 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
30 سبتمبر 2024 08:27

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد.
وبحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 16 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 72.14 دولار للبرميل. ينقضي أجل العقد اليوم الاثنين وزاد العقد الأكثر تداولا تسليم ديسمبر عشرة سنتات أو 0.14 بالمئة إلى 71.64 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 68.26 دولار للبرميل.
وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنحو ثلاثة بالمئة، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو خمسة بالمئة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب.

أخبار ذات صلة
هبوط أسعار النفط
تراجع أسعار النفط
المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
اليوم 09:47
"مسؤولية" يوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني
علوم الدار
"مسؤولية" يوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني
اليوم 11:41
سيميوني: من يلقي القداحة يستحق العقاب؟
الرياضة
سيميوني: من يلقي القداحة يستحق العقاب؟
اليوم 11:40
"الفاو": الإمارات شريك استراتيجي في دعم الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً
علوم الدار
"الفاو": الإمارات شريك استراتيجي في دعم الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©