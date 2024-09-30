توقعات بارتفاع أسعار 2911 سلعة غذائية في اليابان خلال أكتوبر



طوكيو(د ب أ)

ذكرت شركة "تيكوكو داتا بنك ليمتد" اليابانية للأبحاث، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يشهد المستهلكون في اليابان ارتفاع أسعار ما مجموعه 2911 سلعة غذائية من إنتاج 195 شركة كبرى لتصنيع الأغذية خلال أكتوبر المقبل.

وقالت شركة الأبحاث اليابانية إن عدد السلع الخاضعة لارتفاع الأسعار سيكون هو الأكبر على أساس شهري خلال العام الجاري، حيث تجاوز عدد السلع في أبريل الماضي والبالغ 2897 سلعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

أضافت الشركة أن شعور المستهلكين بالعبء سيكون كبيرا بسبب سلسلة ارتفاعات أسعار السلع المرتبطة بحياتهم بشكل وثيق.