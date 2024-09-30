أسهم أوروبا تتراجع في مستهل أسبوع حافل بالبيانات



لندن (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين وسط ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية وانتظارهم لتصريحات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1% إلى 527.47 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، إلا أنه يتجه للارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليسجل أطول سلسلة مكاسب في نحو سبعة أشهر.

وحدت أسعار النفط، التي ارتفعت وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، من الخسائر.

ومن المقرر صدور البيانات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا لشهر سبتمبر أيلول بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش بينما ستصدر البيانات ذاتها في إيطاليا بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثاني نمو اقتصاد البلاد بشكل أبطأ من المتوقع. واستقر المؤشر فاينانشال تايمز.

ومن المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي كلمة أمام البرلمان الأوروبي بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وهبط سهم فولكسفاجن 2% بعد أن خفضت الشركة الألمانية لتصنيع السيارات توقعاتها لعام 2024.

وتراجع سهم ستيلانتس إن.في 8% بعد أن خفضت الشركة الفرنسية الإيطالية توقعاتها السنوية، وأرجعت هذا إلى تدهور في ديناميكيات الصناعة العالمية.

وهوت أسهم السيارات 2.2%، لتكون الخاسر الأكبر بين مختلف القطاعات.