شراكة بين بوابة المقطع و«بريسايت» لتعزيز التجارة والخدمات اللوجستية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بوابة المقطع، الذراع الرقمية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية شراكة، مع «بريسايت» للتكنولوجيا، لتقديم حلول رقمية متطورة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاعي التجارة والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز الابتكار المحلي ورفع القدرة التنافسية لخبراتهما المشتركة في الأسواق العالمية.وبموجب اتفاقية الشراكة، اتفق الطرفان على التعاون حصرياً في تطوير وتسويق حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتعلقة بتجارة البضائع، ضمن قطاعّي الموانئ والخدمات البحرية.

وتنٌص الاتفاقية على دمج الخبرة الطويلة لبوابة المقطع في رقمنة ونشر حلول التجارة الرقمية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وكفاءة البيانات الضخمة لشركة بريسايت، لخلق قيمة أعلى لأصحاب المصلحة ضمن قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي: «تأتي هذه الشراكة في إطار حرصنا المتواصل لتوحيد جهود شركات التكنولوجيا الرائدة في أبوظبي، كبوابة المقطع وشركة بريسايت، في توفير حلول الرقمنة للأسواق الدولية على امتداد سلسلة الإمداد العالمية».

وأضافت: «نتطلع إلى تسخير مكامن القوة لدى الشركتين في جانب التقنيات المتقدمة لتعزيز التجارة، وتسريع وتيرة التحّول الرقمي ضمن القطاع التجاري العالمي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية، ستتيح توظيف قدراتنا المشتركة في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي الاصطلاحي والتوليدي، إضافةً إلى الاستفادة من خبرتنا العميقة في رقمنة التجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة».

من جانبه قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «متحمسون للشراكة مع بوابة المقطع، والتي تعتبر في طليعة تنفيذ وتسهيل الحلول المتقدمة تقنياً والمبتكرة لقطاعي التجارة والخدمات اللوجستية». ولفت إلى أن تحليلات البيانات الضخمة المتقدمة من بريسايت وحلول الذكاء الاصطناعي المولّدة، ستساعد في تكملة منتجات بوابة المقطع الحالية، وستؤثر بشكل إيجابي وعام على التجارة البحرية والخدمات اللوجستية والصناعة، مع فتح فرص جديدة من حيث التعاون والنمو. وتأسّست شركة «بوابة المقطع» في عام 2016، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة موانئ أبوظبي، وتعمل على رقمنة التجارة العالمية، عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية المتكاملة والمبتكرة.

وتقود بوابة المقطع، في إطار الدعم الذي توفره لمجموعة موانئ أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالرقمنة، عمليات التطوير الرقمي لخدمات التجارة والخدمات البحرية واللوجستية في إمارة أبوظبي، وقد دمجت حلولها الرقمية لأكثر من 70 هيئة داخل دولة الإمارات وعلى مستوى العالم، بما يتماشى مع معايير الكفاءة العالمية. ساهمت هذه الحلول في إنجاز 150 مليون معاملة رقمية، مما يوفر بيانات غنية تتيح استكشاف طرق مبتكرة وحديثة تقنياً لتسهيل وتسريع التجارة.

