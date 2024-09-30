أحمد بن سعيد يفتتح معرض «ويتيكس» غداً

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يفتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، غداً، الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض 2800 شركة من 65 دولة خلال المعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها ومشاريعها في مجالات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والأمن السيبراني والرقمنة والمدن المستدامة والمباني الخضراء، وغيرها من القطاعات ذات الصلة، ويتضمن المعرض 21 جناحاً دولياً من جميع أنحاء العالم.

إلى جانب ذلك، تتضمن الدورة السادسة والعشرون من «ويتيكس» منطقة التنقل الأخضر، منتدى آفاق مستقبل الطاقة، ومنطقة الصحة والسلامة. وتنظم الهيئة على هامش المعرض عدداً كبيراً من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، حول أهم الموضوعات التي ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة.

ويقام «ويتيكس» بالتزامن مع الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه ﷲ، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وھیئة كھرباء ومیاه دبي، والمنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر.

وتناقش القمة عدداً من المحاور الرئيسية تشمل إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، والغذاء والمياه.