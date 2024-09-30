160 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في سبتمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بلغت قيمتها 160 مليار درهم خلال شهر سبتمبر 2024، منها 128 مليار درهم مكاسب الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و32 مليار درهم مكاسب الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الأسواق المالية المحلية.

وبلغت قيمة السيولة المتدفقة للتداولات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال شهر سبتمبر نحو 41.9 مليار درهم، توزعت على سوق أبوظبي بواقع 34.4 مليار درهم، و7.5 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وعلى صعيد التداولات منذ مطلع العام الجاري، فقد تدفقت سيولة إجمالية لأسواق الأسهم المحلية بقيمة 295 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وضخ المستثمرون الأجانب استثمارات جديدة بلغت قيمتها 15.6 مليار درهم صافي شراء، كما بلغت محصلة تداولات المؤسسات 2.7 مليار درهم صافي شراء أيضاً، خلال الفترة نفسها.

وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تدفق سيولة نقدية بلغت قيمتها 222 مليار درهم، هي قيمة التداولات الإجمالية التي تم تنفيذها في السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وذلك خلال 188 جلسة تداول، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار 54 شركة مقابل تراجع أسعار 51 شركة، فيما أغلقت 10 شركات على استقرار من دون تغيير في سعر سهمها في السوق بنهاية جلسة التداولات أمس 30 سبتمبر 2024 مقارنة مع سعر الإغلاق الرسمي لها في 31 ديسمبر 2023، بحسب البيانات الصادرة عن السوق.

وشهد السوق إبرام 3.33 مليون صفقة تم من خلالها تداول 55.9 مليار سهم خلال الفترة ذاتها.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 35.7% من إجمالي قيمة التداول في سوق العاصمة أبوظبي، حيث بلغت قيمة مشترياتهم من الأسهم المدرجة في السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 86.1 مليار درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 72 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ولذا فقد بلغت محصلة تداولاتهم 14.1 مليار درهم صافي شراء.

كما استحوذت المؤسسات على ما يقارب 78% من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الفترة، وبلغت قيمة مشترياتها من الأسهم 174.2 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعاتها 172.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ولذا فقد بلغت محصلة تداولات المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 1.6 مليار درهم صافي شراء.

إلى ذلك، شهدت التداولات في سوق دبي المالي إبرام 1.273 مليون صفقة، تم من خلالها تداول 37.1 مليار سهم بقيمة إجمالية للتداول بلغت 73 مليار درهم تقريباً، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.



الاستثمار الأجنبي

أظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي قاموا بشراء أسهم مدرجة في السوق بلغت قيمتها 36.4 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، في حين باعوا أسهماً مدرجة بقيمة 34.9 مليار درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 1.5 مليار درهم صافي شراء خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.



الاستثمار المؤسسي

استحوذت المؤسسات على 52% من إجمالي قيمة التداول منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمة مشترياتها من الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي نحو 38.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقابل عمليات بيع بلغت قيمتها 37.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وبذلك بلغت محصلة تداولاتها الإجمالية 1.1 مليار درهم صافي شراء.