الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات ثاني أفضل وجهة للاستثمار العقاري حول العالم

الإمارات ثاني أفضل وجهة للاستثمار العقاري حول العالم
1 أكتوبر 2024 01:23

يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى إعادة ضبط بوصلة العمل الدولي
إدانات عربية واسعة للاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل الوجهات للاستثمار العقاري في العالم خلال عام 2024، بحسب تقرير صادر عن شركة «بروبيرتي شوب إنفيستمينت» للاستشارات العقارية.  
وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات، ولاسيما في أبوظبي ودبي، يضمن عوائد إيجارية عالية مقارنة بالأسواق العالمية، مرجعاً جاذبية القطاع العقاري في الإمارات إلى الموقع الاستراتيجي والنمو الاقتصادي المتسارع والبيئة الصديقة للأعمال في الدولة.
ونوه التقرير بأن أبرز المناطق الاستثمارية النشطة في أبوظبي تكمن في جزيرة السعديات وجزيرة الريم، وفي دبي تأتي المشاريع العقارية في وسط مدينة دبي ودبي مارينا وجميرا فيلج سيركل. وتتميز سوق العقارات في الإمارات بدرجات عالية من الديناميكية والتجاوب مع التحولات والتطورات التي تشهدها احتياجات المستثمرين والراغبين في الشراء، ما يجعلها مثالاً يحتذى به في مرونة الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة. 
وتشهد السوق المحلية في الدولة اثراءً لأنواع العقارات المعروضة، من الوحدات السكنية الفاخرة إلى المكاتب التجارية والمرافق الصناعية، ما يتلاقى مع مختلف أنواع الطلبات الخاصة للمشترين والمستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن مساكن للإقامة أو فرص للاستثمار تعود بالربح.
وبحسب التقرير، جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى ضمن أفضل وجهات الاستثمار العقاري، حيث يتمتع الاقتصاد الأميركي بالقوة والمرونة، مما يوفر بيئة مستقرة للاستثمار العقاري، مؤكداً أن الاستثمارات العقارية تتركز على أسواق متنوعة مثل نيويورك ولوس أنجلوس، وصولاً إلى المدن الأصغر مثل أوستن وناشفيل. 
وجاءت تايلاند في الترتيب الثالث، مستفيدة من كونها مركزاً عالمياً للسياحة، ما يحفز الطلب على العقارات المؤجرة، وتتميز السوق العقارية التايلاندية بالأسعار المعقولة وتوفير قيمة جيدة مقابل المال.
وحلت إسبانيا في الترتيب الرابع ضمن قائمة أفضل الوجهات للاستثمار العقاري في العالم خلال العام 2024، حيث تعد إسبانيا واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، مما يزيد الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل، فيما تعد برشلونة ومدريد وكوستا ديل سول من أبرز الأسواق العقارية الساخنة في إسبانيا.
وحلت تركيا في الترتيب الخامس في القائمة، مستفيدة من موقعها الفريد بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها مركزاً اقتصادياً وثقافياً رئيساً، ويعد قطاع العقارات قطاعاً حيوياً ضمن الاقتصاد التركي، ومن الممكن أن يحقق عوائد إيجارية عالية، فيما تعد إسطنبول وأنطاليا وبودروم من الأسواق العقارية النشطة في تركيا.
وأفادت بيانات صادرة عن مركز أبوظبي العقاري مؤخراً بأن السوق العقارية في الإمارة تشهد نشاطاً ملحوظاً في تداولات العقارات، حيث بلغت قيمة المبيعات العقارية في أبوظبي نحو 30.7 مليار درهم منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر سبتمبر.
وارتفع عدد المعاملات العقارية في إمارة أبوظبي بنسبة 17.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 12.439 ألف معاملة، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد بالقطاع العقاري 4606 مستثمرين.
واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في الإمارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، بنحو 31.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

الاستثمار العقاري
الإمارات
القطاع العقاري
العقارات
سوق العقارات
قطاع العقارات
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
علوم الدار
أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
اليوم 19:10
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى إعادة ضبط بوصلة العمل الدولي
1 أكتوبر 2024
جانب من الخرطوم
الأخبار العالمية
إدانات عربية واسعة للاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم
1 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على قرية الخيام في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستعد لبدء مرحلة جديدة من حرب لبنان
1 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©