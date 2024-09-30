الإمارات ثاني أفضل وجهة للاستثمار العقاري حول العالم

يوسف العربي (أبوظبي)

حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل الوجهات للاستثمار العقاري في العالم خلال عام 2024، بحسب تقرير صادر عن شركة «بروبيرتي شوب إنفيستمينت» للاستشارات العقارية.

وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات، ولاسيما في أبوظبي ودبي، يضمن عوائد إيجارية عالية مقارنة بالأسواق العالمية، مرجعاً جاذبية القطاع العقاري في الإمارات إلى الموقع الاستراتيجي والنمو الاقتصادي المتسارع والبيئة الصديقة للأعمال في الدولة.

ونوه التقرير بأن أبرز المناطق الاستثمارية النشطة في أبوظبي تكمن في جزيرة السعديات وجزيرة الريم، وفي دبي تأتي المشاريع العقارية في وسط مدينة دبي ودبي مارينا وجميرا فيلج سيركل. وتتميز سوق العقارات في الإمارات بدرجات عالية من الديناميكية والتجاوب مع التحولات والتطورات التي تشهدها احتياجات المستثمرين والراغبين في الشراء، ما يجعلها مثالاً يحتذى به في مرونة الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.

وتشهد السوق المحلية في الدولة اثراءً لأنواع العقارات المعروضة، من الوحدات السكنية الفاخرة إلى المكاتب التجارية والمرافق الصناعية، ما يتلاقى مع مختلف أنواع الطلبات الخاصة للمشترين والمستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن مساكن للإقامة أو فرص للاستثمار تعود بالربح.

وبحسب التقرير، جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى ضمن أفضل وجهات الاستثمار العقاري، حيث يتمتع الاقتصاد الأميركي بالقوة والمرونة، مما يوفر بيئة مستقرة للاستثمار العقاري، مؤكداً أن الاستثمارات العقارية تتركز على أسواق متنوعة مثل نيويورك ولوس أنجلوس، وصولاً إلى المدن الأصغر مثل أوستن وناشفيل.

وجاءت تايلاند في الترتيب الثالث، مستفيدة من كونها مركزاً عالمياً للسياحة، ما يحفز الطلب على العقارات المؤجرة، وتتميز السوق العقارية التايلاندية بالأسعار المعقولة وتوفير قيمة جيدة مقابل المال.

وحلت إسبانيا في الترتيب الرابع ضمن قائمة أفضل الوجهات للاستثمار العقاري في العالم خلال العام 2024، حيث تعد إسبانيا واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، مما يزيد الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل، فيما تعد برشلونة ومدريد وكوستا ديل سول من أبرز الأسواق العقارية الساخنة في إسبانيا.

وحلت تركيا في الترتيب الخامس في القائمة، مستفيدة من موقعها الفريد بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها مركزاً اقتصادياً وثقافياً رئيساً، ويعد قطاع العقارات قطاعاً حيوياً ضمن الاقتصاد التركي، ومن الممكن أن يحقق عوائد إيجارية عالية، فيما تعد إسطنبول وأنطاليا وبودروم من الأسواق العقارية النشطة في تركيا.

وأفادت بيانات صادرة عن مركز أبوظبي العقاري مؤخراً بأن السوق العقارية في الإمارة تشهد نشاطاً ملحوظاً في تداولات العقارات، حيث بلغت قيمة المبيعات العقارية في أبوظبي نحو 30.7 مليار درهم منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر سبتمبر.

وارتفع عدد المعاملات العقارية في إمارة أبوظبي بنسبة 17.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 12.439 ألف معاملة، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد بالقطاع العقاري 4606 مستثمرين.

واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في الإمارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، بنحو 31.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.