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الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له بعد تلميحات خفض الفائدة بمقدار محدود

الذهب
1 أكتوبر 2024 11:10

تحوم أسعار الذهب دون أعلى مستوى لها اليوم الثلاثاء بعد أن قلل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار كبير هذا العام، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع لاستيضاح الأمور أكثر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2641.33 دولار للأوقية بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش ليتراجع عن أعلى مستوى له عند 2685.42 دولار والذي سجله يوم الخميس.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2663.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 31.36 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 984.95 بالمئة. واستقر البلاديوم عند ألف دولار.

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المصدر: وكالات
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